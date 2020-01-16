Потепление мирового океана и засухи: метеорологи предупреждают об аномальных природных явлениях в 2020 году
Всемирная метеорологическая организация (WMO) подтвердила, что 2019 год стал вторым среди самых жарких лет за всю историю наблюдений. Самым «горячим» годом назвали 2016-й.
Метеорологи отмечают, что с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится из-за рекордных уровней парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, сообщает сайт WMO.
В среднем по пяти наборам данных, использованным в анализе, годовая глобальная температура в 2019 году была на 1,1 °С выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. 2016 год остается самым теплым за всю историю наблюдений из-за Эль-Ниньо — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое очень влияет на климат.
Фото: Picture Alliance
По прогнозам, к концу столетия из-за выбросов углекислого газа температура повысится на 3-5 °С по Цельсию.
Повлияли на мировую температуру и отступающие льды, повышение температуры мирового океана и экстремальные погодные условия. Все это сказалось на состоянии людей и природы.
Конец 2019 и начало 2020 годов охарактеризовались аномальными природными явлениями: 2019-й был самым сухим в истории Австралии, что стало почвой для страшных пожаров на континенте, говорят в WMO. В организации уверяют, что в текущем, 2020 году ожидают и в последующих десятилетиях ожидают много экстремальных погодных явлений.
Фото: Picture Alliance
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