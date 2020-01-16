Потепление мирового океана и засухи: метеорологи предупреждают об аномальных природных явлениях в 2020 году

Всемирная метеорологическая организация (WMO) подтвердила, что 2019 год стал вторым среди самых жарких лет за всю историю наблюдений. Самым «горячим» годом назвали 2016-й.

Метеорологи отмечают, что с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится из-за рекордных уровней парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, сообщает сайт WMO.

В среднем по пяти наборам данных, использованным в анализе, годовая глобальная температура в 2019 году была на 1,1 °С выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. 2016 год остается самым теплым за всю историю наблюдений из-за Эль-Ниньо — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое очень влияет на климат.