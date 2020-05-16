Мэрилин Керро сообщила о расставании с мужем: «Каждый из нас отправляется в свое плаванье»

31-летняя рыжеволосая эстонская колдунья Мэрилин Керро в январе этого года стала мамой во второй раз — красотка родила дочь от своего избранника, норвежского плотника Марка Александра Хансена. Однако на днях стало известно, что необычный союз распался. В своем Facebook Мэрилин сообщила, что они с супругом пришли к такому решению ради счастья детей. «В этой жизни мы должны найти наших учителей и в какой-то момент стать студентами. Мы учимся каждый день у разных людей - не важно, кто это - ваш родитель, партнер или ребенок. Иногда вы идете по длинному пути, но иногда вы выбираете что-то совершенно другое, чтобы учиться и расти. Я ходила и многому научилась с моим партнером и отцом наших детей. У нас были свои максимумы, у нас были свои минимумы, но что самое важное, это наши дети для нас. Мы разные люди с разными взглядами на жизнь, для одних пар это помогает расти, для других перестает двигаться вперед. Я решила переехать и почувствовать жизнь отдельно от мужа, так как чувствую, что это лучше для нашей семьи. Иногда в семье лучше сотрудничают друг с другом. Это не грустный случай, это счастливый случай - мы даем друг другу пространство и рост и помогаем видеть то, что мы хотим видеться как личности и наших детей. Мы всегда будем семьей, потому что наши дети остаются нашим приоритетом. Для ребенка важно видеть родителей, которые счастливы и уравновешены, и мы всегда должны выбирать то, чтобы быть приоритетом нашим детям ! Много любви и объятий от нас ❤️ Сказки всегда приходит конец 🙏 Каждый из на отправляется в своё плаванье , но нас по прежнему связывают наши дети», — написала Керро (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).