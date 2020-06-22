Мэр Москвы разрешил посещать рестораны, кафе, фитнес-центры, детские площадки и другие элементы инфраструктуры

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города и объяснил, как будет проходить III этап снятия ограничений, которые действуют из-за пандемии CoViD-19. По словам мэра, власти тщательно анализируют ситуацию с коронавирусной инфекцией, и так как число выявленных случаев заражения продолжает снижаться даже после разрешения на работу открытых веранд, было решено продолжить снятие ограничений.

«Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе», — сообщил он.

Помимо этого, в Москве откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, библиотеки, заработают в полной мере детские сады и учреждения соцзащиты населения. Начнет курсировать речной-трамвайчик, жители смогут гулять на детских площадках, пользоваться уличными тренажерами и отдыхать на лавках.

«Учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна», — добавил он.

Массовые мероприятия пока по-прежнему проводить нельзя, а граждане обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим, держать дистанцию.