«Меня изнасиловали в супер-роскошном отеле»: признание российской журналистки потрясло мир

История, которой поделилась россиянка Анна Карабаш на своей странице в Facebook, потрясла мир. «Меня изнасиловали 4 мая 2017 года в супер-роскошном Six Senses Zil Pasyon. В отеле я была в качестве журналиста, это была пресс-поездка», — сообщила 40-летняя одинокая мама. За неделю проживания в этом отеле клиенты платят 6500 долларов США, что по сегодняшнему курсу составляет 373 тысячи рублей.

«Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик — не знаю как, ибо я спала, — и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до это не видела. Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Орать было бессмысленно — виллы достаточно далеко друг от друга и никто ничего, видимо, не слышал», — поделилась Анна.

«После того, как я путем хитростей и переговоров дала ему сильное снотворное, я дождалась пока он заснет и побежала искать помощь. Я бегала примерно час. Это частный остров, холмистый. До зоны ресторана бегом около 20 минут. Виллы — в джунглях, далеко друг от друга. Не могла найти никого. Забралась в офис, все телефоны не работали на внешние звонки. Внутренние — никто не брал. В итоге все таки пришел ночной охранник. Пришла заспанная менеджер, Лиззи Ли. Она сказала, что вызовет полицию. С утра про то, что полиция "едет, едет", что-то неловко мямлил генеральный менеджер отеля (на тот момент) Edouard Grosmangin. Полиция была вызвана только спустя 8 часов после того, как я сообщила охране отеля о преступлении. Совладелица отеля Лаура Валабджи (Laura Valabhji) начала нашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены. Отель продолжал и продолжает вести себя чудовищно по отношению ко мне. Я подала на них в суд на Сейшелах. И я ездила в декабре на суд над насильником на Сейшелы. Решения пока нет — его перенесли на май. Дата слушаний по гражданскому иску еще не назначены. В декабре на этом суде на Сейшелах была известный американский судебный репортер Dana Kennedy, которая сейчас пишет в The Daily Beast. Это большое американское издание, основанное Тиной Браун, экс-редактором Vanity Fair и The New Yorker», — продолжает рассказ журналистка.

Местные жители, в том числе осевшие там соотечественники Анны, не верят в ее историю, пишет The Daily Beast. Во-первых, из-за того, что она русская. Во-вторых, из-за того, что в своем первом письме руководству отеля она потребовала крупную компенсацию. В суде адвокат Базиль Хоаре (Basil Hoareau) не постеснялся назвать женщину «лгуньей» и «проституткой» и предположил, что она вела себя вызывающе, соблазняя его подзащитного, чтобы шантажировать его начальство. Виновник скандала Равинд Сухуоа (Ravind Soudhooa), потрепанный 38-летний местный житель, не отрицает, что занимался сексом с россиянкой.

Владельцы отеля отказываются идти на контакт с Анной. «Я хочу, кроме прочего, чтобы Нил Якобс, CEO Six Senses, все-таки поговорил со мной. Он на пару писем ответил, что встречаться был не готов до решения суда. Которое местные сейшельские люди готовы оттягивать сколь угодно долго — там у Лауры, совладелицы отеля, все свои», — требует она.

Карабаш отметила, что постаралась исключить эмоции из своей записи: «Сама ситуация достаточно драматична, чтобы я еще и рассказала, что я на эту тему чувствую. Достаточно сказать, что я до сих пор прохожу пост-травматическую терапию. Этот шаг для меня стресс, я пока переведу дух, чуть позже отвечу на ваши вопросы».

Анна — не первая, кто попал в подобную ситуацию на Сейшелах. В сентябре 2016 года сестры Коркки — 42-летняя Робин и 37-летняя Энн — были найдены мертвыми в своих постелях в Maia Luxury Resort. Американки работали в финансах и могли позволить себе отдых в отеле, ночь в котором стоит 2000 долларов США. Местная полиция не стала возбуждать уголовное дело, заявив, что успешные взрослые женщины умерли от передозировки алкоголя и лекарств. Их тела были кремированы на острове.

