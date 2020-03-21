Менее трети россиян радуются удаленной работе

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы во все сферы жизни. Многие работодатели рекомендовали своим сотрудникам перейти на удаленную работу, и, как выяснил сервис путешествий Туту.ру, новый график по нраву лишь 29% россиян.

РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса отмечает, что из 1,3 тысячи респондентов 54% продолжают ходить в офис. «Треть респондентов (29%) ответили, что им нравится работать из дома. Они хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась. А каждый десятый хочет обратно в офис, так как там комфортнее работать чем, из дома», — цитирует информагентство аналитиков компании.

Напомним, по последним данным, в мире зафиксировано более 266 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России вирус Covid-19 подтвердился у 253 человек, из которых двенадцать человек уже выздоровели, гласит официальный портал стопкоронавирус.рф.