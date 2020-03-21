passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Менее трети россиян радуются удаленной работе

Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса вынуждает россиян переходить на работу из дома.

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы во все сферы жизни. Многие работодатели рекомендовали своим сотрудникам перейти на удаленную работу, и, как выяснил сервис путешествий Туту.ру, новый график по нраву лишь 29% россиян.

РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса отмечает, что из 1,3 тысячи респондентов 54% продолжают ходить в офис. «Треть респондентов (29%) ответили, что им нравится работать из дома. Они хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась. А каждый десятый хочет обратно в офис, так как там комфортнее работать чем, из дома», — цитирует информагентство аналитиков компании.

Напомним, по последним данным, в мире зафиксировано более 266 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России вирус Covid-19 подтвердился у 253 человек, из которых двенадцать человек уже выздоровели, гласит официальный портал стопкоронавирус.рф.

О том, как в мире борются с Covid-19, какие меры принимают в нашей стране, кто из известных людей заразился вирусом, читайте на сайте Passion.ru в специальном разделе о коронавирусе.

Фото: Globallookpress

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!