Меломанам предложили узнать, какие песни были в топах мировых чартов в их дни рождения

В правой части сайта юзеры увидят специальную форму, где также можно ввести дату - день своего рождения. Поиск даст данные о том, какие знаковые события из мира музыки происходили в этот день в разные годы. Меломаны также узнают, кто из исполнителей родился с ними в один день.

К примеру, 20 февраля 1959 года 16-летний Джими Хендрикс дебютировал на сцене, когда выступил в синагоге Temple De Hirsch Sinai в Сиэтле, а в тот же день в 1963 году The Beatles проехали всю ночь из Ливерпуля в Лондон, чтобы выступить в прямом эфире радиопрограммы BBC «Parade of the Pops».

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям