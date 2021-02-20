Меломанам предложили узнать, какие песни были в топах мировых чартов в их дни рождения
На портале This Day In Music появился новый раздел, где пользователи могут послушать песни, занимавшие вершины мировых чартов в конкретный день. Чтобы узнать, какие песни были самыми популярными, надо ввести число и нажать зеленую кнопку. При этом на сайте можно найти только основные хиты исполнителей из США, Германии, Канады, Австралии и США.
Создатели сервиса предлагают прослушать узнаваемый отрывок из композиции. Кроме того, к песням прилагается короткое описание с информацией, насколько она была популярна в те годы, и как часто продавались альбомы исполнителя.
В правой части сайта юзеры увидят специальную форму, где также можно ввести дату - день своего рождения. Поиск даст данные о том, какие знаковые события из мира музыки происходили в этот день в разные годы. Меломаны также узнают, кто из исполнителей родился с ними в один день.
К примеру, 20 февраля 1959 года 16-летний Джими Хендрикс дебютировал на сцене, когда выступил в синагоге Temple De Hirsch Sinai в Сиэтле, а в тот же день в 1963 году The Beatles проехали всю ночь из Ливерпуля в Лондон, чтобы выступить в прямом эфире радиопрограммы BBC «Parade of the Pops».
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
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Фото: pixabay.com
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