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Мелания следующая? Невестка Дональда Трампа решила развестись с мужем

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Дональд-младший и Ванесса Трампы с детьми
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Супруга старшего сына президента США Дональда Трампа, Ванесса, подала документы на развод.

Вчера стало известно о грядущем разводе и разделе имущества в семье Дональда Трампа-младшего. Его супруга Ванесса уже подала документы в суд Нью-Йорка.

«Проблемы были в течение долгого времени. Они надеялись остаться вместе до конца президентского срока отца Дональда-младшего, но преодолевать противоречия становится все труднее», — сказал один из источников в интервью американскому порталу Page Six.

За 13 лет брака Ванесса родила мужу пятерых детей, в которых он души не чает. Интересно, как супруги будут их делить? Говорят также, что совсем скоро первая леди США Мелания Трамп может последовать примеру невестки и тоже принять решение о разводе с главой страны.

Фото: Instagram

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