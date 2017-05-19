Мелания следующая? Невестка Дональда Трампа решила развестись с мужем
Супруга старшего сына президента США Дональда Трампа, Ванесса, подала документы на развод.
Вчера стало известно о грядущем разводе и разделе имущества в семье Дональда Трампа-младшего. Его супруга Ванесса уже подала документы в суд Нью-Йорка.
«Проблемы были в течение долгого времени. Они надеялись остаться вместе до конца президентского срока отца Дональда-младшего, но преодолевать противоречия становится все труднее», — сказал один из источников в интервью американскому порталу Page Six.
За 13 лет брака Ванесса родила мужу пятерых детей, в которых он души не чает. Интересно, как супруги будут их делить? Говорят также, что совсем скоро первая леди США Мелания Трамп может последовать примеру невестки и тоже принять решение о разводе с главой страны.
Фото: Instagram
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