Мелания следующая? Невестка Дональда Трампа решила развестись с мужем

Вчера стало известно о грядущем разводе и разделе имущества в семье Дональда Трампа-младшего. Его супруга Ванесса уже подала документы в суд Нью-Йорка.

«Проблемы были в течение долгого времени. Они надеялись остаться вместе до конца президентского срока отца Дональда-младшего, но преодолевать противоречия становится все труднее», — сказал один из источников в интервью американскому порталу Page Six.