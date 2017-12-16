На днях 36-летняя экс-актриса и невеста внука королевы Елизаветы II принца Гарри — Меган Маркл — была удостоена высокого звания.

Правда, неизвестно, как сама Меган относится к такому признанию и росту своей популярности. По слухам, девушка отказалась появляться на публике и давать интервью вплоть до самой свадьбы с принцем Гарри, которая состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Тем временем знакомые и родные мисс Маркл не устают осыпать ее комплиментами. Биограф Эндрю Мортон, который написал самую известную биографию принцессы Дианы, собирается также выпустить книгу о Меган Маркл. Он заявил в интервью Hello!: «Меган — совсем как Диана в свое время. Она будет отличным примером для подражания для всех амбициозных и современных женщин».

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Фото: Global Look Press