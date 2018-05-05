Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меган Маркл пойдет под венец в платье за 8,5 миллионов рублей

1 / 11
Меган Маркл и принц Гарри
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Стало известно, какое платье наденет невеста принца Гарри в самый важный день.

Британские СМИ сообщили, в каком свадебном платье появится невеста принца Гарри — канадская актриса Меган Маркл. По информации, представленной инсайдерами, мисс Маркл выбрала дизайнерский дуэт Ralph&Russo для создания эксклюзивного наряда.

Источники сообщили, что наряд стоимостью 8,5 миллионов рублей (£100000) был частным образом оплачен родителями жениха.

Свадебное платье из коллекции Ralph&Russo (весна-лето 2018). Фото: ralphandrusso.com

Как будет выглядеть платье, в котором Меган Маркл появится на венчании в часовне Святого Георгия, держится в строгой тайне. Известно лишь, что оно сшито вручную и щедро расшито бисером. Источник уточнил, что на создание подвенечного наряда мисс Маркл были потрачены сотни часов.

До главной свадьбы года осталось всего две недели. 19 мая в Виндзорском замке состоится церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Daily Mail отмечает, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, 23 апреля ставшая мамой в третий раз, обязательно будет присутствовать на празднике. А новорожденный принц Луи останется на попечении няни. Старшие дети Уильяма и его супруги по традиции будут нести цветы перед женихом и невестой.

Фото: globallookpress, rapphandrusso.com

Гороскоп