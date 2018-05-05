Меган Маркл пойдет под венец в платье за 8,5 миллионов рублей

Как будет выглядеть платье, в котором Меган Маркл появится на венчании в часовне Святого Георгия, держится в строгой тайне. Известно лишь, что оно сшито вручную и щедро расшито бисером. Источник уточнил, что на создание подвенечного наряда мисс Маркл были потрачены сотни часов.

До главной свадьбы года осталось всего две недели. 19 мая в Виндзорском замке состоится церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Daily Mail отмечает, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, 23 апреля ставшая мамой в третий раз, обязательно будет присутствовать на празднике. А новорожденный принц Луи останется на попечении няни. Старшие дети Уильяма и его супруги по традиции будут нести цветы перед женихом и невестой.

Фото: globallookpress, rapphandrusso.com