Меган Маркл, Иванка Трамп и другие знаменитости отпраздновали свадьбу дизайнера Миши Нону

В минувшую пятницу, 20 сентября, в Риме состоялось торжество в честь бракосочетания известного дизайнера Миши Нону и ее избранника, нефтяного магната Майкла Хесса. Среди гостей мероприятия были замечены герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и многие другие.
Для бракосочетания подруги Меган Маркл выбрала черное воздушное платье от Valentino стоимостью $11000. Примечательно, что именно благодаря Мише Нону состоялось знакомство рыжеволосого наследника британского престола с будущей супругой.
Фото: East News
Текст: Наталья Емельянова
Фото: East News, Global Look Press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!