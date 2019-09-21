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Меган Маркл, Иванка Трамп и другие знаменитости отпраздновали свадьбу дизайнера Миши Нону

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: East News

Известная дизайнер вышла замуж.

В минувшую пятницу, 20 сентября, в Риме состоялось торжество в честь бракосочетания известного дизайнера Миши Нону и ее избранника, нефтяного магната Майкла Хесса. Среди гостей мероприятия были замечены герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и многие другие.

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When in Rome... 🥰

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Для бракосочетания подруги Меган Маркл выбрала черное воздушное платье от Valentino стоимостью $11000. Примечательно, что именно благодаря Мише Нону состоялось знакомство рыжеволосого наследника британского престола с будущей супругой.

Принц Гарри и Меган Маркл на свадьбе Миши Нону

Фото: East News

Гид по стилю от Миши Нону

Как сообщает Daily Mail, свадьба прошла на римской вилле Aurelia, построенной в XVII веке.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: East News, Global Look Press

Видео: Instagram

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