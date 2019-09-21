Меган Маркл, Иванка Трамп и другие знаменитости отпраздновали свадьбу дизайнера Миши Нону

В минувшую пятницу, 20 сентября, в Риме состоялось торжество в честь бракосочетания известного дизайнера Миши Нону и ее избранника, нефтяного магната Майкла Хесса. Среди гостей мероприятия были замечены герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и многие другие.