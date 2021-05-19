Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса в России

Вакцинация от коронавируса может стать обязательной. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на слова Дмитрия Медведева.

Он отметил, что сейчас вакцинация для всех является добровольной, однако в интересах государства ее могут сделать обязательной.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – отметил политик на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Он добавил, что сделать это необходимо в интересах государства.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», – добавил он.