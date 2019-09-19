Медики впервые озвучили официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

СМИ сообщали, что у звезды «Моей прекрасной няни» неоперабельная опухоль мозга, такая же, как была и у Жанны Фриске.

Теперь же впервые озвучили официальный диагноз актрисы. Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов раскрыл подробности лечения Заворотнюк, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, при первых симптомах болезни Анастасия обратилась в научный медицинский исследовательский центр нейрохирургии. Там ее обследовали, а после Заворотнюк улетела в Германию. В Европе ей сделали операцию.