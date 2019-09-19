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Медики впервые озвучили официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

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Слайд, который
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Анастасия Заворотнюк

Фото: Starface

Актриса находится под наблюдением врачей в столичной клинике.

Информация о проблемах со здоровьем Анастасии Заворотнюк появилась несколько недель назад. Все это время ее директор Стас Христов отрицает, что актриса находится в больнице, а семья хранит молчание и не рассказывает о ее состоянии.

Анастасия Заворотнюк в «Вечернем Урганте», 2014 год

СМИ сообщали, что у звезды «Моей прекрасной няни» неоперабельная опухоль мозга, такая же, как была и у Жанны Фриске.

Теперь же впервые озвучили официальный диагноз актрисы. Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов раскрыл подробности лечения Заворотнюк, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, при первых симптомах болезни Анастасия обратилась в научный медицинский исследовательский центр нейрохирургии. Там ее обследовали, а после Заворотнюк улетела в Германию. В Европе ей сделали операцию.

Фото: Starface

«Операция - это не основная часть лечения. После нее требуется лучевая терапия, облучение, - прокомментировал Александр Коновалов в эфире канала «Москва 24». - Это препараты, которые годятся только для определенной опухоли. И все это очень дорого стоит».

Академик отметил, что глиобластома, которую диагностировали у Анастасии Заворотнюк, одна из самых распространенных опухолей, и, по сути, неизлечимых.

«То, что обозначается одним термином "глиобластома", объединяет разные варианты злокачественных образований. Некоторые из них могут быть чувствительными к определенным препаратам», - добавил Александр Коновалов.

18 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что Заворотнюк стало лучше, она пришла в сознание и дышит самостоятельно. Семья комментарии не дает.

Прочитать все о состоянии Анастасии Заворотнюк можно ЗДЕСЬ.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface

Видео: «Вечерний Ургант»

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