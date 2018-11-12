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«Мечты иногда остаются лишь мечтами»: Бледанс намекнула, что потеряла ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эвелина Бледанс

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49-летняя Эвелина Бледанс написала грустный пост, который многие фолловеры расценили как сообщение о том, что она не смогла выносить третьего малыша.

Несколько месяцев назад Эвелина Бледанс призналась, что мечтает стать мамой в третий раз, даже учитывая, что у нее сейчас нет возлюбленного. Телеведущая сделала ЭКО в эфире шоу Андрея Малахова, а позже дала понять, что попытка зачать малыша стала успешной. Тем не менее формы Эвелины не менялись, но звезда объясняла это тем, что срок беременности пока маленький.

А недавно Бледанс внезапно намекнула подписчикам, что могла… потерять ребенка. По крайней мере, так решили большинство пользователей, прочитав подпись знаменитости к новому селфи с коллегой Олегом Верещагиным: «Вот как бывает — на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня еще хватит... Но, я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно — пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, Эвелина не отвечает на прямые вопросы обеспокоенных поклонников о ее состоянии здоровья. Не исключено, что артистка подавлена какими-то другими событиями личной жизни, не связанными с беременностью. Подписчики Бледанс очень переживают за нее и просят в любом случае не отчаиваться.

Фото и видео: Instagram

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