«Мечты иногда остаются лишь мечтами»: Бледанс намекнула, что потеряла ребенка

А недавно Бледанс внезапно намекнула подписчикам, что могла… потерять ребенка. По крайней мере, так решили большинство пользователей, прочитав подпись знаменитости к новому селфи с коллегой Олегом Верещагиным: «Вот как бывает — на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня еще хватит... Но, я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно — пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, Эвелина не отвечает на прямые вопросы обеспокоенных поклонников о ее состоянии здоровья. Не исключено, что артистка подавлена какими-то другими событиями личной жизни, не связанными с беременностью. Подписчики Бледанс очень переживают за нее и просят в любом случае не отчаиваться.

Фото и видео: Instagram