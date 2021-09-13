Маткапитал для пап: с 2022 года отцам детей от суррогатных матерей положены выплаты

В ведомстве было решено пересмотреть закон, поскольку в настоящее время, если ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. «По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга усыновителем ребенка, получать материнский капитал», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Также отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца года.

Кроме того, в ведомстве уточнили, чтобы оформить сертификат на маткапитал отцам детей, рожденных суррогатной материю, потребуется обратиться в Пенсионный фонд РФ.