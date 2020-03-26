Мать Ксении Собчак «сдалась» в больницу в Коммунарке из-за коронавируса

68-летнюю мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. Политик, которая находится в зоне риска из-за коронавируса, сама «сдалась» в руки медиков. Людмилу Нарусову доставили в больницу из деревни Горки.

Член Совета Федерации решила действовать на опережение и пройти все тесты и сдать анализы, так как общалась с людьми, вернувшимися из-за границы, сообщает телеграм-канал «360».