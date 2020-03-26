Мать Ксении Собчак «сдалась» в больницу в Коммунарке из-за коронавируса
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Фото: Starface
68-летнюю мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. Политик, которая находится в зоне риска из-за коронавируса, сама «сдалась» в руки медиков. Людмилу Нарусову доставили в больницу из деревни Горки.
Член Совета Федерации решила действовать на опережение и пройти все тесты и сдать анализы, так как общалась с людьми, вернувшимися из-за границы, сообщает телеграм-канал «360».
Фото: Instagram
По данным на 26 марта 2020 года в России за сутки коронавирусом заболели 163 человека, общее число зараженных достигло 658, 29 человек выздоровели. 25 марта Роспотребнадзор сообщил о смерти из-за осложнений на фоне коронавируса двоих пожилых пациентов.
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Фото и видео: Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda, Zamir Usmanov/ Global Look press, Starface, Instagram
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