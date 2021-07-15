Мать Катрин Денев ушла из жизни в возрасте 109 лет

В оперетте «Корневильские колокола» юная актриса вышла на сцену в известном парижском театре «Одеон». Дебют состоялся в 1918 году. В «Одеоне» она прослужила 28 лет. И в основном миловидная Симоно играла роли молодых героинь.

Со сцены актриса ушла в 1946 году, когда родила четвертую дочь от актера Мориса Дорлеака. До преклонного возраста Рене Симоно работала актрисой дубляжа.

Катрин Денев гордилась матерью. В интервью знаменитость отмечала, что крепкое здоровье унаследовала с генами. «Мама — позитивный образец того, какой должна быть старость. Мы с сестрами унаследовали энергию от нее», — говорила Катрин Денев.