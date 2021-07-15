Мать Катрин Денев ушла из жизни в возрасте 109 лет
Французское издание Le Figaro сообщило, что скончалась 109-летняя мать актрисы Катрин Денев. Рене Симоно также была звездой театра. Похоронят усопшую в семейном склепе.
Рене Денев родилась в 1911 году. Когда она начала карьеру актрисы, взяла себе псевдоним Симоно. Зато ее дочь Катрин взяла фамилию матери в качестве сценического имени (настоящая фамилия Катрин — Дорлеак).
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Фото: Getty Images
Рене Симоно сыграла первую роль в 7 лет.
В оперетте «Корневильские колокола» юная актриса вышла на сцену в известном парижском театре «Одеон». Дебют состоялся в 1918 году. В «Одеоне» она прослужила 28 лет. И в основном миловидная Симоно играла роли молодых героинь.
Со сцены актриса ушла в 1946 году, когда родила четвертую дочь от актера Мориса Дорлеака. До преклонного возраста Рене Симоно работала актрисой дубляжа.
Катрин Денев гордилась матерью. В интервью знаменитость отмечала, что крепкое здоровье унаследовала с генами. «Мама — позитивный образец того, какой должна быть старость. Мы с сестрами унаследовали энергию от нее», — говорила Катрин Денев.
Фото и видео: Getty Images, кадры фильма «Шербурские зонтики»
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