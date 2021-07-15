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Мать Катрин Денев ушла из жизни в возрасте 109 лет

Рене Симоно была актрисой. Обе ее дочери пошли по ее стопам. Рене скончалась в воскресенье, но семья сообщила об этом только сейчас.
Мать Катрин Денев ушла из жизни в возрасте 109 лет

Французское издание Le Figaro сообщило, что скончалась 109-летняя мать актрисы Катрин Денев. Рене Симоно также была звездой театра. Похоронят усопшую в семейном склепе.

Рене Денев родилась в 1911 году. Когда она начала карьеру актрисы, взяла себе псевдоним Симоно. Зато ее дочь Катрин взяла фамилию матери в качестве сценического имени (настоящая фамилия Катрин — Дорлеак).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элегантная Катрин Денев

Фото: Getty Images

Рене Симоно сыграла первую роль в 7 лет.

В оперетте «Корневильские колокола» юная актриса вышла на сцену в известном парижском театре «Одеон». Дебют состоялся в 1918 году. В «Одеоне» она прослужила 28 лет. И в основном миловидная Симоно играла роли молодых героинь.

Со сцены актриса ушла в 1946 году, когда родила четвертую дочь от актера Мориса Дорлеака. До преклонного возраста Рене Симоно работала актрисой дубляжа.

Катрин Денев гордилась матерью. В интервью знаменитость отмечала, что крепкое здоровье унаследовала с генами. «Мама — позитивный образец того, какой должна быть старость. Мы с сестрами унаследовали энергию от нее», — говорила Катрин Денев.

Фото и видео: Getty Images, кадры фильма «Шербурские зонтики»

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