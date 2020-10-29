Мать довела ребенка до истощения и была отправлена на принудительное лечение

46-летняя женщина ограничивала малышку в необходимом для развития детского организма питании, в связи с чем девочка испытывала голод. Суд также пришел к выводу, что мать с ребенком не проходили медицинские осмотры, что привело к ухудшению состояния ребенка.

«В связи с чем к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении суда.