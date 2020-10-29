Мать довела ребенка до истощения и была отправлена на принудительное лечение
46-летняя женщина ограничивала малышку в необходимом для развития детского организма питании, в связи с чем девочка испытывала голод. Суд также пришел к выводу, что мать с ребенком не проходили медицинские осмотры, что привело к ухудшению состояния ребенка.
«В связи с чем к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что из-за голодания ребенок был доведен до энцефалопатии (органическое поражение головного мозга), кроме того у малышки была сильная анемия и требовалось переливание крови. Ребенок в год и восемь месяцев весил шесть килограммов при норме в 11-12 килограммов.
В феврале 2020 года правоохранительные органы рассказали о наличии у малышки ряда заболеваний, граничащих с причинением средней тяжести вреда здоровью. Тогда в отношении 46-летней жительницы Кисловодска возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Фото: pixabay.com
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