Мать держала сына 28 лет взаперти, оберегая от опасностей

«Я не видела его более 20 лет, но когда наши взгляды встретились, он шептал мое имя снова и снова», — подчеркнула родственница, нашедшая «пропавшего мальчика». Мать решила изолировать подростка «для защиты» после того, как в их семье случилось «некое событие». Что именно побудило ее заточить сына в темницу, неизвестно.

«Он сейчас в больнице. Я знаю, что ему нужна была операция», — отметила Олссон, не сообщив подробностей о состоянии пациента. Квартира на юге города оцеплена, следователи собирают улики на месте происшествия. Мать обвинения в незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений отрицает.

«Она полностью контролировала его жизнь, но я никогда не могла представить себе масштабы трагедии. Мать могла манипулировать обществом и врать все эти годы. Ужасно, что мальчика лишили жизни», — добавила обнаружившая мужчину женщина.