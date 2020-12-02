Мать держала сына 28 лет взаперти, оберегая от опасностей
Из заточения 41-летнего мужчину освободила дальняя родственница, приехавшая приглядеть за квартирой госпитализированной в больницу женщины. Она уточнила, что стала героиней «фильма ужасов». Как отметила прокурор Стокгольма Эмма Олссон, попав в квартиру, женщина была шокирована беспорядком: грязью, пылью и «гнилым» запахом.
Man, 41, freed 'after mum locked him up for 28 years' had no teeth and could barely walkhttps://t.co/8TIXeKFeJG— Daily Mirror (@DailyMirror) December 1, 2020
Она нашла там беззубого и покрытого язвами мужчину. Незнакомец с трудом отвечал на ее вопросы. Женщина тут же вызвала полицию.
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выяснили, что он приходится 70-летней хозяйке жилища сыном. Выяснилось, что мужчина в последний раз на улице был в 12 лет.
«Я не видела его более 20 лет, но когда наши взгляды встретились, он шептал мое имя снова и снова», — подчеркнула родственница, нашедшая «пропавшего мальчика». Мать решила изолировать подростка «для защиты» после того, как в их семье случилось «некое событие». Что именно побудило ее заточить сына в темницу, неизвестно.
«Он сейчас в больнице. Я знаю, что ему нужна была операция», — отметила Олссон, не сообщив подробностей о состоянии пациента. Квартира на юге города оцеплена, следователи собирают улики на месте происшествия. Мать обвинения в незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений отрицает.
«Она полностью контролировала его жизнь, но я никогда не могла представить себе масштабы трагедии. Мать могла манипулировать обществом и врать все эти годы. Ужасно, что мальчика лишили жизни», — добавила обнаружившая мужчину женщина.
Фото: pixabay.com
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