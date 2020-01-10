Мать 27-летнего актера сериала «Американская история ужасов» Гарри Хейнса сообщила о его смерти
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Гарри Хейнса
Актриса и певица Джейн Бэдлер сообщила о трагедии, которая случилась в ее жизни 7 января: скончался ее сын Гарри Хейнс. Молодой мужчина, который пошел по стопам матери и снялся в популярном сериале «Американская история ужасов», ушел из жизни в возрасте 27 лет.
«7 января умер мой прекрасный сын. Ему было 27 лет и у него все было впереди. Но к сожалению он проиграл борьбу с психическим заболеванием и зависимостью. Его звезда просияла совсем недолго... Гарри, я буду скучать по тебе каждый день моей жизни», — написала мать в своем Instagram, пригласив всех, кто знал ее сына, на церемонию прощания с ним.
Кроме сериала «Американская история ужасов», телезрители могли заметить Гарри Хейнса в сериале «ОП», фильме «Фанатки», а также в около 10 эпизодических ролях.
Причина смерти актера неизвестна.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!