Мать 27-летнего актера сериала «Американская история ужасов» Гарри Хейнса сообщила о его смерти

Актриса и певица Джейн Бэдлер сообщила о трагедии, которая случилась в ее жизни 7 января: скончался ее сын Гарри Хейнс. Молодой мужчина, который пошел по стопам матери и снялся в популярном сериале «Американская история ужасов», ушел из жизни в возрасте 27 лет.

«7 января умер мой прекрасный сын. Ему было 27 лет и у него все было впереди. Но к сожалению он проиграл борьбу с психическим заболеванием и зависимостью. Его звезда просияла совсем недолго... Гарри, я буду скучать по тебе каждый день моей жизни», — написала мать в своем Instagram, пригласив всех, кто знал ее сына, на церемонию прощания с ним.