Маски станут не обязательны: когда снимут последнее антиковидное ограничение
Сергей Вознесенский уточнил, что масочный режим в РФ устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Он также отметил, что, помимо коронавирусной инфекции, есть еще грипп и несколько десятков других острых респираторных вирусных инфекций. Об этом специалист рассказал в беседе с «РИА Новости».
«Все-таки сезон этих заболеваний — это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца, но это опять же будет зависеть от того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду», — заявил инфекционист.
Напомним, что ровно месяц назад, а именно 11 февраля был зарегистрирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 203 949. Сегодня же показатели сократились примерно в 4 раза. Так, за последние сутки в России выявлено 50 743 новых случаев заражения. Из них наибольшее количество заболевших оказалось в Санкт-Петербурге — 2595, на втором месте жители Свердловской области — 2263, а тройку закрыла Москва, где инфицированы 2102 человека.
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