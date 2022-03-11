Маски станут не обязательны: когда снимут последнее антиковидное ограничение

Сергей Вознесенский уточнил, что масочный режим в РФ устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Он также отметил, что, помимо коронавирусной инфекции, есть еще грипп и несколько десятков других острых респираторных вирусных инфекций. Об этом специалист рассказал в беседе с «РИА Новости».

«Все-таки сезон этих заболеваний — это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца, но это опять же будет зависеть от того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду», — заявил инфекционист.