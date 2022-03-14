Маски больше не обязательны: в Москве отменяются ковидные ограничения

Об отмене масочного режима свидетельствует документ, опубликованный сегодня на сайте мэра Москвы. «Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п.», — говорится в сообщении.

Таким образом в нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление, сообщил Сергей Собянин.

Напомним, что за последние сутки в России было выявлено 41 055 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве зарегистрировали 957 заболевших, а в области — 772.