40-летняя Мария Максакова посвятила папе трогательный видеоролик, .

У Марии Максаковой умер отец, Петер Игенбергс — немецкий предприниматель, родившийся в Праге, в семье прибалтийского немца из Латвии. В своем блоге певица разместила видеоролик, в котором прощается с папой и говорит ему «спасибо за все». Но после публикации женщина подверглась резкой критике.

СМИ заметили, что оперная певица оставляла «лайки» в публикациях друзей после публикации, несмотря на обещание соблюдать молчание в Сети. «Она оценила порядка 50 комментариев, размещенных под видеороликом на YouTube», — пишут «Дни.ру».

«Пообещала, значит, лайки не ставить, а тут каждый коммент отметила. Врать даже в таких ситуациях — это не то что бы неправильно, а просто чудовищно, по-моему», — цитирует издание одного из комментаторов.

Однако большинство подписчиков все же сочувствуют артистке: «Мария, дорогая, сочувствую и соболезную. Царство небесное папе», «R.I.P... Господи, как же много на тебя свалилось ((( Держись, дорогая», «Мария, очень вам соболезную, всем сердцем. Держитесь. Наши близкие всегда с нами, в наших сердцах. Ваш папа, царствие ему Небесное, тоже с вами. Держитесь , Мария! Бог с вами, и он всегда на вашей стороне», — пишут они.

Приносим свои соболезнования семье оперной певицы.

Фото: кадры из видео