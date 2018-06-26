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Мария Миронова стала жертвой ограбления в центре Москвы

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45-летняя актриса Мария Миронова рассказала поклонникам о крайне неприятной ситуации, в которой оказалась.

На днях звезда сериала «Садовое кольцо» Мария Миронова пострадала от рук воров. Актрису ограбили прямо в центре города, причем происшествие удивительным образом перекликается с сюжетом драмы, в которой снимается знаменитость: в одной из серий на героиню Марии также нападают грабители.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце! Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова в своем микроблоге.

Фолловеры Марии выразили надежду, что с ней самой все в порядке, и посоветовали обратиться в полицию, а также в ближайшее время взять несколько уроков самообороны. Напомним, после развода с Алексеем Макаровым Мария Миронова тщательно скрывает свою личную жизнь, и фанаты гадают, есть ли у нее возлюбленный и защитник.

Фото: Instagram

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