Мария Миронова стала жертвой ограбления в центре Москвы

На днях звезда сериала «Садовое кольцо» Мария Миронова пострадала от рук воров. Актрису ограбили прямо в центре города, причем происшествие удивительным образом перекликается с сюжетом драмы, в которой снимается знаменитость: в одной из серий на героиню Марии также нападают грабители.
«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце! Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова в своем микроблоге.
Фолловеры Марии выразили надежду, что с ней самой все в порядке, и посоветовали обратиться в полицию, а также в ближайшее время взять несколько уроков самообороны. Напомним, после развода с Алексеем Макаровым Мария Миронова тщательно скрывает свою личную жизнь, и фанаты гадают, есть ли у нее возлюбленный и защитник.
Фото: Instagram