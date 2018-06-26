Мария Миронова стала жертвой ограбления в центре Москвы

На днях звезда сериала «Садовое кольцо» Мария Миронова пострадала от рук воров. Актрису ограбили прямо в центре города, причем происшествие удивительным образом перекликается с сюжетом драмы, в которой снимается знаменитость: в одной из серий на героиню Марии также нападают грабители.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце! Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова в своем микроблоге.