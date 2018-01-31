52-летняя Марина Зудина наконец вышла на связь с журналистами, чтобы сообщить, как обстоят дела со здоровьем ее 82-летнего супруга Олега Табакова.

Народный артист Олег Павлович Табаков уже более двух месяцев находится в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем. В СМИ поступает крайне противоречивая информация о его состоянии. На днях журналистам «Пятого канала» удалось дозвониться до супруги актера Марины Зудиной и спросить, как себя чувствует ее муж.

«Ничего, медленно. Ухудшений нет никаких», — сказала она.