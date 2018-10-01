Марина Хлебникова нашла первого супруга Антона Логвинова мертвым в своей квартире

В ночь на 1 октября известную певицу Марину Хлебникову ждала страшная находка: она обнаружила бездыханное тело первого супруга Антона Логвинова в своей квартире в Москве.

«По предварительным данным, мужчина покончил с собой — в его компьютере обнаружена предсмертная записка», — заявил собеседник агентства «Москва». Обстоятельства происшествия выясняются полицией.

По данным СМИ, Антон Логвинов был музыкантом, который в середине 1990-х работал вместе с певицей. Вторым мужем Хлебниковой стал гендиректор звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс» Михаил Майданич. Они поженились в 1999 году, тогда же у них родилась дочь Доминика. Этот брак Хлебниковой также распался.