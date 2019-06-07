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Маргарита Симоньян госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян

Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Журналистка попала в больницу.

6 июня стало известно, что известная журналистка, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована в больницу из-за угрозы прерывания беременности. Об этом сообщил Telegram-канал Russia Today на русском. Известно, что накануне произошел конфликт между Маргаритой Симоньян и юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Об этом беременная журналистка сообщила в Telegram: «Пришла на эфир Эха (радиостанция «Эхо Москвы» — здесь и далее прим. ред.), и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет (Алексей Венедиктов — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»). Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо...».

Маргарита Симоньян

Фото: Instagram Маргариты Симоньян

Напомним, 39-летняя Маргарита Симоньян и 53-летний режиссер Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в третий раз. У пары есть 5-летняя дочь Марьяна и 4-летний сын Баграт.

Редакция Passion.ru желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Kremlin Pool, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress

Видео: Instagram

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