Маргарита Симоньян госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности

6 июня стало известно, что известная журналистка, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована в больницу из-за угрозы прерывания беременности. Об этом сообщил Telegram-канал Russia Today на русском. Известно, что накануне произошел конфликт между Маргаритой Симоньян и юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Об этом беременная журналистка сообщила в Telegram: «Пришла на эфир Эха (радиостанция «Эхо Москвы» — здесь и далее прим. ред.), и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет (Алексей Венедиктов — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»). Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо...».