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Марат и Елизавета Башаровы не пришли на первое судебное заседание по делу об их разводе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марат и Елизавета Башаровы с сыном Марселем

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Сегодня, 11 марта, в одном из московских судов начался бракоразводный процесс актера и его супруги.

В конце прошлого года у Марата и Елизаветы Башаровых, проживших в мире и согласии два с половиной года, произошел серьезный конфликт, в ходе которого актер сломал жене нос. После этого, впрочем, супруги помирились, но уже в феврале Елизавета заявила, что Марат страдает от алкоголизма и она больше не может это терпеть. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — призналась она в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Месяц спустя в московском Бабушкинском мировом суде состоялось первое заседание по бракоразводному процессу Башаровых. Оба супруга на него не явились, предоставив решать все вопросы своим адвокатам.

Некоторые поклонники решили, что Марат и Елизавета передумали расставаться, поэтому юристы лишь улаживают формальности. Однако представитель девушки Нелли Макарова сообщила в коротком комментарии «Комсомольской правде»: «Следующее заседание назначено на 21 марта».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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