Марат и Елизавета Башаровы не пришли на первое судебное заседание по делу об их разводе

Месяц спустя в московском Бабушкинском мировом суде состоялось первое заседание по бракоразводному процессу Башаровых. Оба супруга на него не явились, предоставив решать все вопросы своим адвокатам.

Некоторые поклонники решили, что Марат и Елизавета передумали расставаться, поэтому юристы лишь улаживают формальности. Однако представитель девушки Нелли Макарова сообщила в коротком комментарии «Комсомольской правде»: «Следующее заседание назначено на 21 марта».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram