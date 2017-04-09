В социальной сети набирает популярность профиль британки Лизы Фокскрофт, назвавшей своим сыном подаренное ей чучело маленького лисенка.

Жительница Великобритании Лиза Фокскрофт несколько лет назад получила в подарок чучело маленького лисенка, назвала его Малышом Иисусом и заявила, что стала для него мамой. С тех пор англичанка не расстается со своим «ребенком»: вместе с ним она ездит в общественном транспорте и посещает магазины. Как отмечает издание Metro, Лизе важно одобрение малыша в выборе продуктов и одежды.

Публикация от Baby Jesus (@babyjesusfox) Апр 9, 2017 at 9:40 PDT

У лисенка есть собственная страница в Instagram, куда его «мама» выкладывает его преображения в звезд шоу-бизнеса. По словам Лизы, косплей — любимое развлечение Малыша Иисуса. Бейонсе, Джастин Тимберлейк, принцесса Диана — это далеко не полный список селебрити, в чьих образах сфотографирован малыш.

Публикация от Baby Jesus (@babyjesusfox) Янв 21, 2018 at 10:36 PST