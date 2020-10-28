Мальчик без ног прошел 10 км и собрал 149 млн рублей на благотворительность

Она рассказала о нелегкой судье самого малыша. Тони было всего 41 день, когда он попал в больницу с множественными переломами, сепсисом. Выяснилось, что тяжелые травмы мальчику нанесли его биологические родители. Врачи считали, что ребенок не выживет: его крошечные конечности были сломаны, с такими травмами мальчик находился без медицинской помощи 10 дней.

Ребенка усыновила пара, у которой уже было восемь детей. «Медперсонал рассказал мне историю Тони, но я сначала подумала, что не могу привести этого крошечного ребенка, нуждающегося в сильной заботе, в наш сумасшедший дом. Я позвонила мужу – 56-летнему Марку, и он сказал, что поддержит во всем, как бы я не поступила. Потом Тони проснулся и посмотрел на меня своими большими карими глазами, я обнимала его целую вечность - тогда поняла, что не смогу расстаться», - отметила Паула.