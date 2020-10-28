Мальчик без ног прошел 10 км и собрал 149 млн рублей на благотворительность
Фото: instagram.com/tony_hudgell_bears_journey
Тони на костылях и протезах прошел 10 километров всего за 30 дней, чтобы собрать 1,5 миллиона фунтов стерлингов (149 миллионов рублей) на благотворительность. Деньги были переданы клинике, которая спасла жизнь мальчику - детской больнице Эвелины в Лондоне.
«Не многие дети могут собрать 1,5 миллиона фунтов стерлингов, и то, что он получил за это награду от Pride of Britain, - просто фантастика. Мы не ожидали, что наш маленький мальчик выиграет что-то подобное», - призналась 53-летняя приемная мать Тони Паула Хаджелл.
Фото: instagram.com/tony_hudgell_bears_journey
Она рассказала о нелегкой судье самого малыша. Тони было всего 41 день, когда он попал в больницу с множественными переломами, сепсисом. Выяснилось, что тяжелые травмы мальчику нанесли его биологические родители. Врачи считали, что ребенок не выживет: его крошечные конечности были сломаны, с такими травмами мальчик находился без медицинской помощи 10 дней.
Ребенка усыновила пара, у которой уже было восемь детей. «Медперсонал рассказал мне историю Тони, но я сначала подумала, что не могу привести этого крошечного ребенка, нуждающегося в сильной заботе, в наш сумасшедший дом. Я позвонила мужу – 56-летнему Марку, и он сказал, что поддержит во всем, как бы я не поступила. Потом Тони проснулся и посмотрел на меня своими большими карими глазами, я обнимала его целую вечность - тогда поняла, что не смогу расстаться», - отметила Паула.
Постепенно мальчик научился передвигаться с костылями. «Ему пришлось бороться, чтобы выжить, и теперь его ничто не останавливает. Сегодня он не только получил премию. Мы знаем, что за ним стоит вся нация», - объяснила приемная мать.
Почти сразу после того, как Тони научился пользоваться костылями, он увидел по телевизору, как 100-летний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур завершает свое «невероятное благотворительное задание по ходьбе». Тони заявил, что тоже может сделать что-то подобное и принял участие в программе. Его решимость покорила сердце британцев. «Я очень горжусь тем, что получил эту награду. Был очень счастлив», - признался мальчик.
Фото: Instagram/ @tony_hudgell_bears_journey
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