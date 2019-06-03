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«Малахов лжет»: разгневанный Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максима Галкина вывела из себя недостоверная информация

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Телеведущий опубликовал обращение к журналистам в своем Instagram.

Утром 3 июня в Сети появилась информация, что максим Галкин заканчивает строительство особняка на Кипре. Якобы он и Алла Пугачева оформляют необходимые документами. Авторами «эксклюзива» стали журналисты издания Андрея Малахова «СтарХит». Журнал сообщил, что известные супруги вложили в строительство 2,5 млн евро.

Этот материал буквально вывел из себя Максима Галкина, который написал длинное опровержение под хэштегом #малаховлжет.

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтете эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», - резко ответил знаменитый артист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Он также добавил, что наличие или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это личное дело. И отчитываться за это максим Галкин будет только перед налоговой и государством.

«Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал», - обратился Максим Галкин к Андрею Малахову.

Юморист также передал «привет» еще одному изданию, специализирующемуся на сплетнях и недостоверной информации.

«P.S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку - чай пить с утра - и ни в коем случае не читать наши газеты», - завершил Максим Галкин.

Под постом Максима Галкина разгорелась бурная дискуссия. Так, Ксения Собчак спросила у коллеги: «Максим,а ты уверен что это лично Андрей писал или контролировал?)». на что Галкин также резко ответил: «А мне по фигу. Его имя стоит в шапке этого издания. Значит это его ответственность. Ты же предъявляешь претензии президенту страну, если считаешь что что-то в стране не так. Или «Сталин не знал»?».

Коллеги и друзья поддержали Максима.

«А я как раз на Кипре )). Хотела рядом прикупить. Макс, ты прав на все 100%», - написала лолита Милявская.

«Нет слов...... конца нет этим «перегибам». Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже... но нет... каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все 100!!!!», - высказал свою точку зрения Влад Топалов.

«Я на Кипре , у вас дома , в часовне !», - как всегда, в своем стиле высказался Гарик Харламов.

А на чьей вы стороне?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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