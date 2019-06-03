«Малахов лжет»: разгневанный Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтете эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», - резко ответил знаменитый артист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Он также добавил, что наличие или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это личное дело. И отчитываться за это максим Галкин будет только перед налоговой и государством.

«Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал», - обратился Максим Галкин к Андрею Малахову.

Юморист также передал «привет» еще одному изданию, специализирующемуся на сплетнях и недостоверной информации.

«P.S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку - чай пить с утра - и ни в коем случае не читать наши газеты», - завершил Максим Галкин.