Максим Виторган возмутился ценами на парковку в центре Москвы и жестко раскритиковал мнение Ксении Собчак

«Так радоваться нужно, что от тоталитаризма хоть что то хорошее в нашей жизни-возможность похорошевшей Москвы», — прокомментировала Ксения Собчак.

«Так с такой логикой и Сталин — эффективный менеджер. Заводы построил)))). И потом вы уже превратили "похорошела" в мем, как "лихие 90". И, типа, так оно и есть. Что из работающих систем в Москве стало лучше? Сколько это все в купе стоило? И является ли эффективным в результате? Вот я назвал в своем посте 2 вещи, которые на мой взгляд хороши. Ты лично с ними не сталкиваешься и ничего про это не знаешь. В чем твое "похорошело"?», — в довольно жесткой форме парировал Максим.

Сама Ксения поддерживает повышение цен на парковку. «Вчера на многих улицах в центре Моcквы введена повышенная плата за парковку. По всему интернету несется стон — гады! сволочи! Как вы можете? Но давайте оставим в стороне эмоции и попробуем узнать все мнения на этот счет, особенно – жителей этого самого центра. Я думаю, подавляющее большинство из них поддерживает эти меры. Вот что пишет моя знакомая, живущая в центре: "В последнее время в центре стало невыносимо жить. И днем и ночью мимо моих окон едут машины. Они срезают пробку и пытаются проскочить с Садового на Бульварное или с Бульварного на Садовое. Мимо моих окон. Вечером они не едут, а просто стоят в пробке под моими окнами, а я и мои дети дышим всем этим, просто потому, что все они срезают пробку. Они едут по своим делам, и живут они не здесь, но почему этим должны дышать мы? Я не знаю, как вы, но я - за повышение стоимости парковки центре. И за платный въезд в центр, потому что я не понимаю, почему я плачу налог на недвижимость 75 тысяч рублей в год за жизнь в «центре" и дышу гадостью от миллиона машин, которые едут в центр. У меня на подоконниках черная копоть лежит. Всегда, круглогодично. Дети кашляют, болеют. Так что я за жесткие меры. У всех наших жителей есть резидентские разрешения, нас устраивает высокая цена за парковку. Кстати, вот что произошло сегодня, когда плату повысили только на одной из наших улиц, а на всех остальных переулках цена за парковку осталась старой: улица свобода, а переулки все забиты. Я не смогла поставить машину возле своего дома! К ночи они все уедут, и переулки станут пустыми…". Так что я призываю слышать всех. И договариваться, стремясь учесть интересы людей, живущих в центре. А в регулировании цен на парковки тоже есть что поправить: цены должны быть гибче и зависеть от реальной загрузки. Почему такая цена в воскресение? Почему на январских и майских каникулах должна быть такая цена? Технологии давно позволяют делать гибкую цену в зависимости от загрузки. Также власти города должны лучше налаживать обратную связь с жителями и объяснять, почему именно на этих улицах повысилась цена, почему цена именно такая? Давайте помнить — Москва действительно не резиновая, и к сожалению только ограничительные меры сработают», — считает она.