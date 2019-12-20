Максим Матвеев нежно поздравил Лизу Боярскую с днем рождения и показал одну из их первых совместных фотографий
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9
Фото: Instagram Максима Матвеева
Максим Матвеев посвятил Елизавете Боярской нежный пост в Instagram.
В пятницу, 20 декабря, актриса Елизавета Боярская празднует день рождения, ей исполняется 34 года.
«Не буду писать слова-пожелания... они сказаны и они не для всех!!! Просто делюсь радостью — у самого ближайшего человечка День Рождения!!! И это вау как круто... и что это ты; и что ты такая, какая есть; и что два парня и еще уйма всяческих "что" — ни в сказке, ни пером... Люблю», — написал Максим Матвеев под нежным селфи, и добавил, что это — одна из их первых совместных фотографий с именинницей.
«Люблю❤️», — ответила Елизавета.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!