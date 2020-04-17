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Любовь во время эпидемии: принцессе Беатрис пришлось отменить свадьбу с британским аристократом

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Фото: Global Look Press

Внучка британской королевы Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская и ее избранник, 35-летний британский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци решили отметить важное для них событие из-за эпидемии коронавируса.

Эпидемия коронавируса, к сожалению, продолжает рушить планы людей по всему миру. На этот раз стало известно о том, что принцесса Беатрис Йоркская и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци отложили свадьбу на неопределенный срок, так как не хотят связывать себя узами брака в подобных обстоятельствах. Дело в том, что по новым правилам, в Великобритании на венчании могут присутствовать только пять человек, включая жениха, невесту и священника. То есть пригласить на важное для них торжество Беатрис и Эдоардо смогли бы только двоих гостей...

Напомним, что еще в середине марта влюбленные отменили роскошную свадьбу во дворце из-за эпидемии коронавируса, но надеялись устроить торжество хотя бы в узком кругу родственников и друзей. «Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — говорилось в официальном сообщении британского королевского дворца. Теперь же, из-за ухудшившейся ситуацией в стране, связанной с коронавирусом, даже такую скромную свадьбу устроить оказалось невозможно.

Изначально, официальная свадебная церемония Эдоардо и Беатрис, на которую были приглашены в том числе члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса, должна была пройти в Сент-Джеймсском дворце, а торжественный прием — в Букингемском дворце.

Фото: Instagram, globallookpress

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