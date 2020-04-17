Любовь во время эпидемии: принцессе Беатрис пришлось отменить свадьбу с британским аристократом

Напомним, что еще в середине марта влюбленные отменили роскошную свадьбу во дворце из-за эпидемии коронавируса, но надеялись устроить торжество хотя бы в узком кругу родственников и друзей. «Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — говорилось в официальном сообщении британского королевского дворца. Теперь же, из-за ухудшившейся ситуацией в стране, связанной с коронавирусом, даже такую скромную свадьбу устроить оказалось невозможно.

Изначально, официальная свадебная церемония Эдоардо и Беатрис, на которую были приглашены в том числе члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса, должна была пройти в Сент-Джеймсском дворце, а торжественный прием — в Букингемском дворце.