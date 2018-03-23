Любовь Успенскую сняли с рейса из-за скандала со стюардессой
Российские СМИ сообщили, что на днях певица Любовь Успенская оказалась в центре скандала на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Омск.
В Сети обсуждают конфликт 64-летней Любови Успенской и бортпроводницы рейса Москва-Омск. Оказалось, что девушка не хотела пускать певицу в самолет из-за собачки Любови, которую та держала не в сумке, а на руках.
«В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса. Она пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, а через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете», — заявила Успенская в интервью РЕН-ТВ.
Все закончилось благополучно — помощники звезды поменяли билеты, сейчас Любовь Залмановна уже в Омске на гастролях. Однако поклонники переживают, не будет ли инцидент иметь последствий, ведь в дело успела вмешаться полиция.
Фото: Instagram
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