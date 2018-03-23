Любовь Успенскую сняли с рейса из-за скандала со стюардессой

В Сети обсуждают конфликт 64-летней Любови Успенской и бортпроводницы рейса Москва-Омск. Оказалось, что девушка не хотела пускать певицу в самолет из-за собачки Любови, которую та держала не в сумке, а на руках.

«В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса. Она пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, а через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете», — заявила Успенская в интервью РЕН-ТВ.