Любовь Успенская сообщила о смерти близких от COVID-19

Певица не уточнила, о ком идет речь, но отметила, что несколько ее друзей проходят лечение от коронавируса.

По данным на 17 мая в России насчитывается 281752 заболевших коронавирусом, причем 9709 случаев были зафиксированы за последние сутки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что России удалось остановить распространение COVID-19: «День ко дню уже практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью».