Любовь Успенская сообщила о смерти близких от COVID-19
Фото: Instagram Любови Успенской
Во время недавнего прямого эфира в социальной сети 66-летняя Любовь Успенская рассказала, что ее близкие за границей стали жертвами вируса COVID-19: «Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод"... Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей».
Певица не уточнила, о ком идет речь, но отметила, что несколько ее друзей проходят лечение от коронавируса.
По данным на 17 мая в России насчитывается 281752 заболевших коронавирусом, причем 9709 случаев были зафиксированы за последние сутки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что России удалось остановить распространение COVID-19: «День ко дню уже практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью».
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Фото и видео: Instagram
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