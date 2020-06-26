«Любовь с первого взгляда существует»: Александр и Анжелика Ревва трогательно поздравили друг друга с годовщиной знакомства

«Самый счастливый день в моей жизни.. с этого дня все началось!!! Первый взгляд..первый вдох в унисон..первая искра..химия.. магия...сложно дышать и ты в невесомости... Любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда!!! Наш день 26.06 🌹❤️💋», — поздравила мужа Анжелика.