«Любовь с первого взгляда существует»: Александр и Анжелика Ревва трогательно поздравили друг друга с годовщиной знакомства
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Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
45-летний резидент Comedy Club и популярный певец Александр Ревва вспомнил о судьбоносной встрече со своей супругой Анжеликой, родившей ему двоих дочерей.
«Любовь с первого взгляда существует, и ей сегодня ровно 16 лет.. ❤️», — подписал Александр Ревва свое черно-белое фото с женой Анжеликой.
«Самый счастливый день в моей жизни.. с этого дня все началось!!! Первый взгляд..первый вдох в унисон..первая искра..химия.. магия...сложно дышать и ты в невесомости... Любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда!!! Наш день 26.06 🌹❤️💋», — поздравила мужа Анжелика.
Напомним, что Александр и Анжелика Ревва познакомились в одном из московских клубов, женаты они с апреля 2007 года. Супруги растят дочерей Алису и Амели.
Фото: instagram
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