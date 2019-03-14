«Любовь, радость и счастье»: Анастасия Заворотнюк показала новое трогательное фото с мужем и 4-месячной дочкой

«Такая красивая пара и лялечка, это здорово! Поздравляем !!!», «Настенька, искренне за вас рада! Пусть принцесса растёт на радость всем!», «Свой первый декретный отпуск провела под Мою прекрасную няню) Счастья и здоровья вашей малышке и вам! Спасибо, что делитесь позитивом!», «Настя, Петр!!! Поздравляю!!! Тепла и уюта!!! Счастья!!!», «Примите поздравления с появлением Ангелочка в Вашей семье», «Настюша, милая мои поздравления, ты талант ты умничка, вы с Петей заслужили такое чудо и счастье, и главное скажи сама рожала и как носила, все ж возраст, мне 41, тоже хотим но боюсь, стоит ли, дай совет?!!» — прокомментировали интернет-пользователи.

Как и последняя из комментаторов, многие сначала подумали, что Анастасия и Петр прибегли к услугам суррогатной матери, но оказалось, что Заворотнюк решилась выносить и родить малышку сама. «Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Анастасия в интервью журналу Hello!.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram