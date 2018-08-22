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«Люблю, горжусь»: Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа со званием Заслуженного Артиста РФ

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У Елизаветы Боярской появился еще один повод гордиться Максимом Матвеевым.

«Абсолютно счастлива и горда поделиться замечательной новостью. Моему любимому мужу, Максиму Матвееву, согласно указу президента от 21 августа, присвоено звание Заслуженного Артиста Российской Федерации!!! Ура!!! Работать с таким артистом — большое счастье для самого требовательного режиссера, быть с таким партнером на сцене и в кадре, — профессиональное наслаждение! Невообразимо трудолюбивый, подробный, въедливый, терпеливый, разносторонний, целеустремленный, умный, чуткий, отзывчивый, добрейший, тонкий, сильный, трепетный, пышущий энергией, бездонно талантливый! Пусть и дальше будет только "проще, легче, выше, веселее", как завещал нам Константин Сергеевич))) Новых характеров, историй, реалий, граней, поворотов, потрясений, открытий, побед!!! Люблю!!! Горжусь», — написала она.

Елизавета также поздравила коллег — Дарью Мороз, Светлану Ходченкову, Виктора Добронравова, Андрея Мерзликина.

Фото: instagram

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