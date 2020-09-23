«В обстановке строжайшей секретности»: Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске, который является официальной резиденцией главы государства.

Политик принес присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Глава белорусского Центризбиркома вручила ему Удостоверение президента. В своем выступлении перед приглашенными Лукашенко назвал 23 сентября «днем убедительной и судьбоносной победы».

«Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — произнес он.

По словам Лукашенко, он не имеет права бросать белорусов, которые связали свою судьбу с политическим курсом государства, а также тех, «кто в сложный для Беларуси период остался верен стране и народу».

«Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — подчеркнул он. Политик добавил, что увидел: его народ «окружают патриоты».

Напомним, в Минске до последнего момента не называли дату предстоящей инаугурации. Согласно белорусским законам, глава государства должен вступить в должность не позднее чем через два месяца после оглашения результатов голосования. В этом году этот срок выйдет 9 октября.

Ранее в Белоруссии прошли многочисленные акции с требованием отменить результаты выборов.