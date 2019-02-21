«Лучший сюрприз для меня — поездка»: Лопырева показала яркое фото с любимым и рассказала о его подарке на рождение ребенка

Виктория Лопырева окончательно перестала скрывать, что родила первенца от бывшего вице-президента «Ташир Групп» Игоря Булатова. Впрочем, молодая мама долго не решалась выкладывать фото с возлюбленным в свой микроблог, но не так давно наконец начала это делать, а сегодня, 21 февраля, все же показала еще более яркий и романтичный совместный снимок из романтического путешествия вместе с новорожденным сыном.
«Игорь знает, что я очень люблю путешествовать, поэтому лучшим сюрпризом для меня может стать поездка в то место, где я еще не была, — рассказала Лопырева порталу 7days.ru. — А я давно мечтала попасть на Ки-Уэст в США. Доехать сюда можно за два часа на машине из Майами».
По словам Виктории, малыш Марк Лионель очень легко перенес первую в своей жизни довольно долгую поездку — он спал в детском автокресле. Кстати, там же на Ки-Уэст звезда сделала несколько фотографий в купальнике и показала потрясающе стройную фигуру спустя всего 2 недели после родов.
Больше о новом романе Виктории Лопыревой и ее беременности читайте здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram