«Лучший сюрприз для меня — поездка»: Лопырева показала яркое фото с любимым и рассказала о его подарке на рождение ребенка

Виктория Лопырева окончательно перестала скрывать, что родила первенца от бывшего вице-президента «Ташир Групп» Игоря Булатова. Впрочем, молодая мама долго не решалась выкладывать фото с возлюбленным в свой микроблог, но не так давно наконец начала это делать, а сегодня, 21 февраля, все же показала еще более яркий и романтичный совместный снимок из романтического путешествия вместе с новорожденным сыном.

«Игорь знает, что я очень люблю путешествовать, поэтому лучшим сюрпризом для меня может стать поездка в то место, где я еще не была, — рассказала Лопырева порталу 7days.ru. — А я давно мечтала попасть на Ки-Уэст в США. Доехать сюда можно за два часа на машине из Майами».