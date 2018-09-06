«Лучше бы я не выходила из дома»: беременная Дарья Мельникова попала в аварию после серии знаков

Принято считать, что беременные женщины обладают особым чутьем, и это касается не только запахов и вкуса продуктов. 26-летняя актриса Дарья Мельникова предчувствовала ДТП за несколько часов до того, как попасть в него.
«Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома. Но все же что-то позвало тебя и ты пошел. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки) Вернись домой и отдохни!! Вернись! Сегодня можно и нужно! Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь 6ой кофе. Сегодня я точно должна была сидеть дома и смотреть #домашнийарест», — поделилась Дарья, рассказав в комментариях об аварии, в которую она попала.
Беременная вторым ребенка актриса рассказала, как мироздание пыталось предупредить ее об опасности: «Только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал , но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг???????; черная кошка это вообще стопроцентный разворот назад!!!!!! Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать - красной нитью- не выходит из головы? Знак!»
К счастью, актриса не пострадала и отделалась простым испугом.
«Надо слушать себя. Верить себе. Быть с собой в ладу. Уважать свой внутренний голос! Что делать, если такая ситуация каждый день? Отпуск! Что делать, если такая ситуация каждый день после отпуска? Декрет! Это шутка. Но лучше бы я не выходила сегодня из дома», — подытожила Даша.
А вы прислушиваетесь к своей интуиции?
Фото и видео: instagram