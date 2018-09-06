«Лучше бы я не выходила из дома»: беременная Дарья Мельникова попала в аварию после серии знаков

Принято считать, что беременные женщины обладают особым чутьем, и это касается не только запахов и вкуса продуктов. 26-летняя актриса Дарья Мельникова предчувствовала ДТП за несколько часов до того, как попасть в него.

«Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома. Но все же что-то позвало тебя и ты пошел. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки) Вернись домой и отдохни!! Вернись! Сегодня можно и нужно! Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь 6ой кофе. Сегодня я точно должна была сидеть дома и смотреть #домашнийарест», — поделилась Дарья, рассказав в комментариях об аварии, в которую она попала.

Беременная вторым ребенка актриса рассказала, как мироздание пыталось предупредить ее об опасности: «Только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал , но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг???????; черная кошка это вообще стопроцентный разворот назад!!!!!! Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать - красной нитью- не выходит из головы? Знак!»