Ложный диагноз и неверное лечение: врачи сделали здоровую россиянку инвалидом

Эта история началась десять лет назад, но до сих пор обрастает новыми подробностями. Жертва врачебной халатности Муслимат Тохторкулова, жительница города Черкесск в Карачаево-Черкессии, принимает попытки добиться справедливости.

В 2008 году Муслимат поставили страшный диагноз: «рак молочной железы четвертой степени». Пометка «отечно-инфильтративная форма» означала, что жить ей осталось не больше года, передает «Лента.ру» со ссылкой на «МБХ.Медиа». Дополнительные тесты не обнаружили онкологии, но доктор настоял на срочном лечении.

Шесть курсов химиотерапии, лучевая терапия, операции по удалению груди, матки и яичников, а также отсутствие должного ухода сделали женщину инвалидом II группы — за все это Тохторкулова заплатила из своего кармана, отдавая деньги врачам на руки. Расходные материалы, бесплатные для других пациентов курсы химиотерапии, операция — все обошлось в немалую сумму.

Сомнения посетили Муслимат, когда она поехала в Ставрополь проходить очередной курс лучевой терапии. В другой больнице пациентке сообщили, что рака у нее нет и не было.

В 2009 году женщина обратилась в прокуратуру, но несмотря на заведенное уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, виновные до сих пор не наказаны.

Фото: globallookpress