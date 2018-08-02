logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ложный диагноз и неверное лечение: врачи сделали здоровую россиянку инвалидом

Здоровую россиянку лечили от несуществующего рака.

Эта история началась десять лет назад, но до сих пор обрастает новыми подробностями. Жертва врачебной халатности Муслимат Тохторкулова, жительница города Черкесск в Карачаево-Черкессии, принимает попытки добиться справедливости.

В 2008 году Муслимат поставили страшный диагноз: «рак молочной железы четвертой степени». Пометка «отечно-инфильтративная форма» означала, что жить ей осталось не больше года, передает «Лента.ру» со ссылкой на «МБХ.Медиа». Дополнительные тесты не обнаружили онкологии, но доктор настоял на срочном лечении.

Шесть курсов химиотерапии, лучевая терапия, операции по удалению груди, матки и яичников, а также отсутствие должного ухода сделали женщину инвалидом II группы — за все это Тохторкулова заплатила из своего кармана, отдавая деньги врачам на руки. Расходные материалы, бесплатные для других пациентов курсы химиотерапии, операция — все обошлось в немалую сумму.

Сомнения посетили Муслимат, когда она поехала в Ставрополь проходить очередной курс лучевой терапии. В другой больнице пациентке сообщили, что рака у нее нет и не было.

В 2009 году женщина обратилась в прокуратуру, но несмотря на заведенное уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, виновные до сих пор не наказаны.

Фото: globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Как девочка! Юлия Высоцкая показала миниатюрный тыл в прозрачных шортах
Земфира назвала 18-летнюю популярную певицу «очень некрасивой» и подверглась жёсткой критике