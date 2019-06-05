Лоуренс, Честейн, Тернер и другие знаменитости посетили мировую премьеру «Люди Икс. Темный феникс» в Голливуде

4 июня в Голливуде состоялась мировая премьера фильма «Люди Икс. Темный феникс». Перед показом в легендарном кинотеатре Chinese Theater фотографам позировали знаменитости, сыгравшие в картине.

По красной дорожке прошли звезды Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Софи Тернер, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Эван Питерс, Николас Холт, Тай Шеридан, Александра Шипп, Коди Смит-МакФи, Холстон Сейдж.

Дженнифер Лоуренс за вечер примерила два наряда: на красной дорожке она была черном длинном платье с экстремальным декольте, а после просмотра фильма она появилась в облегающем бежевом платье с открытой спиной.

Исполнительница главной роли Софи Тернер прибыла на премьеру с мужем Джо Джонасом и братьями. Для выхода она выбрала платье с открытыми плечами, с широким поясом и высоким разрезом.