logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лоуренс, Честейн, Тернер и другие знаменитости посетили мировую премьеру «Люди Икс. Темный феникс» в Голливуде

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Дженнифер Лоуренс и Джессика Честейн

Фото: Пресс-служба
Мировая премьера фильма прошла в Лос-Анджелесе.

4 июня в Голливуде состоялась мировая премьера фильма «Люди Икс. Темный феникс». Перед показом в легендарном кинотеатре Chinese Theater фотографам позировали знаменитости, сыгравшие в картине.

По красной дорожке прошли звезды Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Софи Тернер, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Эван Питерс, Николас Холт, Тай Шеридан, Александра Шипп, Коди Смит-МакФи, Холстон Сейдж.

Дженнифер Лоуренс за вечер примерила два наряда: на красной дорожке она была черном длинном платье с экстремальным декольте, а после просмотра фильма она появилась в облегающем бежевом платье с открытой спиной.

Исполнительница главной роли Софи Тернер прибыла на премьеру с мужем Джо Джонасом и братьями. Для выхода она выбрала платье с открытыми плечами, с широким поясом и высоким разрезом.

Дженнифер Лоуренс и Софи Тернер

Фото: Пресс-служба

Появились на красной дорожке и актеры из предыдущих серий «Людей Икс». Так, на премьере побывала Фамке Янссен, сыгравшая роль Джин Грей в трех фильмах о супергероях. На красной дорожке Фамке позировала в алом облегающем мини-платье, подчеркнувшем стройность актрисы.

Фамке Янссен

Фото: Пресс-служба

Напомним, недавно звездный десант создателей фильма «Люди Икс: Темный Феникс» высаживался в Москве. Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Саймон Кинберг и Хатч Паркер представили картину российским журналистам.

Премьера в Москве

Текст: Галина Нежнева

Фото: пресс-служба

Видео: youtube.com/ 20th Century Fox Russia

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...