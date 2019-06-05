Лоуренс, Честейн, Тернер и другие знаменитости посетили мировую премьеру «Люди Икс. Темный феникс» в Голливуде

4 июня в Голливуде состоялась мировая премьера фильма «Люди Икс. Темный феникс». Перед показом в легендарном кинотеатре Chinese Theater фотографам позировали знаменитости, сыгравшие в картине.
По красной дорожке прошли звезды Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Софи Тернер, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Эван Питерс, Николас Холт, Тай Шеридан, Александра Шипп, Коди Смит-МакФи, Холстон Сейдж.
Дженнифер Лоуренс за вечер примерила два наряда: на красной дорожке она была черном длинном платье с экстремальным декольте, а после просмотра фильма она появилась в облегающем бежевом платье с открытой спиной.
Исполнительница главной роли Софи Тернер прибыла на премьеру с мужем Джо Джонасом и братьями. Для выхода она выбрала платье с открытыми плечами, с широким поясом и высоким разрезом.
Фото: Пресс-служба
Появились на красной дорожке и актеры из предыдущих серий «Людей Икс». Так, на премьере побывала Фамке Янссен, сыгравшая роль Джин Грей в трех фильмах о супергероях. На красной дорожке Фамке позировала в алом облегающем мини-платье, подчеркнувшем стройность актрисы.
Фото: Пресс-служба
Напомним, недавно звездный десант создателей фильма «Люди Икс: Темный Феникс» высаживался в Москве. Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Саймон Кинберг и Хатч Паркер представили картину российским журналистам.
Текст: Галина Нежнева
Фото: пресс-служба
Видео: youtube.com/ 20th Century Fox Russia
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