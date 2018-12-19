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Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей

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Лолита Милявская

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55-летняя Лолита Милявская откровенно призналась поклонникам, что недавно получила квитанцию от «коммунальщиков» на большую сумму долга.

Звездам, как и обычным людям, тоже порой приходится «воевать» с коммунальными службами. На днях певица Лолита Милявская опубликовала видеоролик, сделанный во время поездки на поезде на собственное выступление в Могилеве. В подписи артистка неожиданно призналась, что задолжала организации ЖКХ за капитальный ремонт дома баснословную сумму — 260 тысяч рублей.

«Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома!!!... Если доживу!.. А так хотелось закончить год без долгов). Теперь опять в суд)», — рассказала о своей проблеме Лолита (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

К слову, Лолита уже не в первый раз вступает в конфликт с «коммунальщиками». В 2012 году она выясняла дело с одним из ТСЖ, который требовал оплату большого долга за квартиру. Тогда суд Милявская выиграла, и в своей победе она не сомневается и в этот раз.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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