Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей

Звездам, как и обычным людям, тоже порой приходится «воевать» с коммунальными службами. На днях певица Лолита Милявская опубликовала видеоролик, сделанный во время поездки на поезде на собственное выступление в Могилеве. В подписи артистка неожиданно призналась, что задолжала организации ЖКХ за капитальный ремонт дома баснословную сумму — 260 тысяч рублей.

«Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома!!!... Если доживу!.. А так хотелось закончить год без долгов). Теперь опять в суд)», — рассказала о своей проблеме Лолита (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).