Лиза Пескова пожаловалась на жесткие комментарии сетевых хейтеров
Лиза Пескова является членом экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме РФ. На днях она выступила на очередном заседании этого органа с речью, в которой призналась, что давно страдает от кибербуллинга (травли в Сети, - прим. ред.).
«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие. В своем отношении к кибербуллингу я прошла несколько фаз. Первой фазой была оторопь и обида. Второй - ненависть ко всем людям. Зачастую именно под воздействием несправедливого осуждения человеческая душа пропитывается ненавистью ко всему миру и в результате черствеет. Третьей фазой стало жгучее желание доказать людям обратное», — заявила Пескова.
Девушка добавила, что порой из-за крайне негативных комментариев, которые она читала под своими постами, ей хотелось свести счеты с жизнью. Но Лиза вовремя поняла, что на самом деле люди ошибочно полагали, что она может как-то влиять на политику и принимать важные решения. Поэтому хейтеры и «давили» на нее.
Елизавета предложила и пути выхода из данной ситуации. Она считает, что если у россиян повысится качество жизни и культурный уровень, сетевые хейтеры наконец успокоятся. А вы согласны с Лизой?
Фото: Instagram