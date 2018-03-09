Лиза Пескова пожаловалась на жесткие комментарии сетевых хейтеров

Лиза Пескова является членом экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме РФ. На днях она выступила на очередном заседании этого органа с речью, в которой призналась, что давно страдает от кибербуллинга (травли в Сети, - прим. ред.).

«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие. В своем отношении к кибербуллингу я прошла несколько фаз. Первой фазой была оторопь и обида. Второй - ненависть ко всем людям. Зачастую именно под воздействием несправедливого осуждения человеческая душа пропитывается ненавистью ко всему миру и в результате черствеет. Третьей фазой стало жгучее желание доказать людям обратное», — заявила Пескова.