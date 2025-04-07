Life.ru вошел в топ-5 российских медиа по охвату на «Дзене»

В марте 2025 года информационный портал Life.ru подтвердил статус одного из самых читаемых медиа в России, войдя в пятёрку лидеров по охвату аудитории в блогах и «Новостях» на «Дзене». Согласно данным Mediascope, ежемесячная аудитория Life.ru на платформе составила 17,97 млн человек. В рейтинг также вошли «RT на русском», Lenta.ru, РБК и РИА «Новости». При этом разрыв между лидерами минимален, что говорит о высокой конкуренции среди ведущих медиа.

Life.ru укрепляет свои позиции, оставаясь в числе главных источников новостей для миллионов россиян. Денис Арапов, генеральный директор LIFE, убеждён, что это — результат кропотливой работы всей команды.

«Вхождение в топ-5 крупнейших СМИ — это результат ежедневной работы всей команды LIFE. Мы грамотно определяем контент, который интересен нашей аудитории, экспериментируем с форматами, постоянно улучшаем качество. LIFE укрепляет свои позиции, оставаясь в числе главных источников новостей для миллионов россиян», – сказал Денис Арапов.

Главный редактор Life.ru Марина Фещенко подчеркнула, что место в пятёрке главных СМИ страны — это не только победа, но ещё и большая ответственность.

«Наша аудитория ждёт от нас оперативных, честных и креативных материалов, и мы делаем всё, чтобы оправдывать эти ожидания. Доверие читателей и внимание к LIFE подстёгивают нас каждый день становиться лучше. Мы всё так же продолжаем делать нашу работу и создавать интересный, уникальный контент», – отметила Марина Фещенко.

Редакция Life.ru заявила, что твёрдо намерена держать планку и не останавливаться на достигнутом.