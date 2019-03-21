«Лети, наш ангел»: родные и коллеги Юлии Началовой простились с ней

«Пустая безысходность. Вот, что чувствуешь, когда уходят молодые, талантливые, искренние. Наша звездочка, Юлечка, так не должно было произойти. Сегодня мы все с тобой прощаемся и провожаем в последний путь. Сложно передать словами все отчаяние и выплакать слезами всю боль. Прощай, девочка, лети, наш ангел», — написала Любовь Успенская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«До свидания, Юлечка! Светлая, сильная и добрая девочка! Прости нас. Пусть на небе тебе будет хорошо», — высказалась Наталья Подольская.

«Она жила сценой и музыкой, ей бы еще творить и творить. Она всегда была юной, было ощущение, что ей 18 лет. Они никогда не грустила, поэтому для всех это был такой шок. Она никогда не давала даже намека, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно», — цитирует Филиппа Киркорова журнал StarHit.

Passion.ru соболезнует родным и близким Юлии Началовой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev, Anton Belitsky / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ