«Лети, наш ангел»: родные и коллеги Юлии Началовой простились с ней

В траурном зале московского Троекуровского кладбища состоялась печальная церемония прощания с Юлией Началовой. Напомним, певица скоропостижно скончалась 16 марта из-за заражения крови.
Все внимание на церемонии было приковано к 12-летней дочери Юлии Вере, которая приехала проводить маму вместе с отцом, футболистом Евгением Алдониным. Девочка очень старалась держаться стойко, хотя, как передают журналисты портала Life.ru, время от времени в ее глазах блестели слезы.
Множество звездных друзей Началовой появились на церемонии. Филипп Киркоров, Влад Топалов, Лариса Долина, Ксения Новикова, Анастасия Стоцкая, Ирина Салтыкова, Зара, Денис Клявер и другие знаменитости один за другим подходили возложить цветы и сказать несколько слов сочувствия родным Юлии. А те, кто по каким-то причинам не смог быть на кладбище, выразили соболезнования в Сети.
«Пустая безысходность. Вот, что чувствуешь, когда уходят молодые, талантливые, искренние. Наша звездочка, Юлечка, так не должно было произойти. Сегодня мы все с тобой прощаемся и провожаем в последний путь. Сложно передать словами все отчаяние и выплакать слезами всю боль. Прощай, девочка, лети, наш ангел», — написала Любовь Успенская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«До свидания, Юлечка! Светлая, сильная и добрая девочка! Прости нас. Пусть на небе тебе будет хорошо», — высказалась Наталья Подольская.
«Она жила сценой и музыкой, ей бы еще творить и творить. Она всегда была юной, было ощущение, что ей 18 лет. Они никогда не грустила, поэтому для всех это был такой шок. Она никогда не давала даже намека, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно», — цитирует Филиппа Киркорова журнал StarHit.
Passion.ru соболезнует родным и близким Юлии Началовой.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev, Anton Belitsky / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ