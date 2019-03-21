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«Лети, наш ангел»: родные и коллеги Юлии Началовой простились с ней

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Началова

Фото: Instagram
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Сегодня утром, 21 марта, близкие и многочисленные друзья недавно ушедшей из жизни певицы проводили ее в последний путь.

В траурном зале московского Троекуровского кладбища состоялась печальная церемония прощания с Юлией Началовой. Напомним, певица скоропостижно скончалась 16 марта из-за заражения крови.

Все внимание на церемонии было приковано к 12-летней дочери Юлии Вере, которая приехала проводить маму вместе с отцом, футболистом Евгением Алдониным. Девочка очень старалась держаться стойко, хотя, как передают журналисты портала Life.ru, время от времени в ее глазах блестели слезы.

Множество звездных друзей Началовой появились на церемонии. Филипп Киркоров, Влад Топалов, Лариса Долина, Ксения Новикова, Анастасия Стоцкая, Ирина Салтыкова, Зара, Денис Клявер и другие знаменитости один за другим подходили возложить цветы и сказать несколько слов сочувствия родным Юлии. А те, кто по каким-то причинам не смог быть на кладбище, выразили соболезнования в Сети.

«Пустая безысходность. Вот, что чувствуешь, когда уходят молодые, талантливые, искренние. Наша звездочка, Юлечка, так не должно было произойти. Сегодня мы все с тобой прощаемся и провожаем в последний путь. Сложно передать словами все отчаяние и выплакать слезами всю боль. Прощай, девочка, лети, наш ангел», — написала Любовь Успенская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«До свидания, Юлечка! Светлая, сильная и добрая девочка! Прости нас. Пусть на небе тебе будет хорошо», — высказалась Наталья Подольская.

«Она жила сценой и музыкой, ей бы еще творить и творить. Она всегда была юной, было ощущение, что ей 18 лет. Они никогда не грустила, поэтому для всех это был такой шок. Она никогда не давала даже намека, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно», — цитирует Филиппа Киркорова журнал StarHit.

Passion.ru соболезнует родным и близким Юлии Началовой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev, Anton Belitsky / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ

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