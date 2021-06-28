Летающие крыши, упавшие краны и пожары: страшные последствия шторма в Москве

По Москве уже возникло несколько пожаров — особенно опасная ситуация возникла после того, как молния попала в трансформаторную станцию. Крупный пожар также произошел в Химках.

В результате грозы, по сообщению Минэнерго, в Подмосковье остались без света 15 тысяч человек.