Летающие крыши, упавшие краны и пожары: страшные последствия шторма в Москве
По Москве уже возникло несколько пожаров — особенно опасная ситуация возникла после того, как молния попала в трансформаторную станцию. Крупный пожар также произошел в Химках.
В результате грозы, по сообщению Минэнерго, в Подмосковье остались без света 15 тысяч человек.
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Фото: Скриншот видео телеграм-канала НеМалахов
Ленинградское шоссе из-за сильного ливня превратилось в новый Суэцкий канал, автомобили стоят на аварийке или с трудом едут прямо по воде, рискуя транспортным средством.
Двигатели автомобилей не выдерживают — на улице можно заметить немало заглохших машин.
На улице Правды огромная крыша рухнула прямо на землю — только чудом не пострадал никто из людей. Зато владельцев припаркованных автомобилей ждут очень неприятные новости.
Сносит не только крыши, но даже подъемные краны, а москвичам настоятельно рекомендуют держаться подальше от деревьев и неустойчивых рекламных конструкций — а лучше всего переждать грозу дома. Так, строительный кран рухнул в Раменском районе, а в Щелково молния ударила в электростанцию — она загорелась.
Деревья тоже не выдерживают — в Королеве огромное дерево рухнуло прямо на детскую площадку.
Многие станции метро, а также находящиеся на первом и цокольном этажах магазины и организации затопило.
По предположениям синоптиков, в Москве выпало 70% месячной нормы осадков.
Фото: скриншоты видео телеграм-каналов НеМалахов, Baza, LifeShort
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