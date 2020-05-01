Лера Кудрявцева через суд требует с Андрея Разина 2,5 млн рублей

Лера Кудрявцева подала в суд на известного и скандального продюсера Андрея Разина. Телеведущая требует с Разина 2,5 млн рублей за обидные слова, которые он высказал в ее адрес, сообщает Mash.

Разин не раз позволял себе публично оскорблять Кудрявцеву, а в прошлом году и вовсе заявил, что в молодости Кудрявцева веля себя неподобающим образом. И терпению примерной жены и молодой матери пришел конец.

Лера также подала иск к изданию, которое процитировало слова продюсера. Позже заметку удалили, но это не избавило компанию от иска. С издания Кудрявцева требует 500 тысяч рублей за моральный вред.