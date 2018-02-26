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Леонид Якубович сравнил участников «Поля чудес» с шизофрениками

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Леонид Якубович
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Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Аркадьевич Якубович откровенно и весьма негативно высказался насчет игроков в этом проекте.

72-летний Леонид Якубович уже более четверти века ведет шоу «Поле чудес», не теряющее своей популярности у зрителей. Обычно он рассказывает в интервью, что не представляет своей жизни и карьеры без этого проекта. Но недавно в эфире другой телепередачи, «Сегодня вечером», Леонид Аркадьевич внезапно разоткровенничался и раскритиковал свое шоу и его участников.

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек, с образованием, всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз, шизофрения!» — эмоционально высказался ведущий.

Он вспомнил случай, когда игроки удивили его до глубины души, признавшись, что не знают, кто такой Михаил Булгаков и не читали «Мастера и Маргариту». Также Леонид Аркадьевич назвал само «Поле чудес» «бестолковой программой» и, казалось, мог пойти еще дальше, но ведущие Юлия Меньшова и Максим Галкин решили сменить тему.

В соцсетях уже поднялся шум по поводу нелестного мнения Якубовича о «Поле чудес», и интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни заявили, что обожают это шоу, другие поддержали Леонида Аркадьевича. А вам нравится этот проект?

Фото: Global Look Press

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