Леонид Якубович сравнил участников «Поля чудес» с шизофрениками

72-летний Леонид Якубович уже более четверти века ведет шоу «Поле чудес», не теряющее своей популярности у зрителей. Обычно он рассказывает в интервью, что не представляет своей жизни и карьеры без этого проекта. Но недавно в эфире другой телепередачи, «Сегодня вечером», Леонид Аркадьевич внезапно разоткровенничался и раскритиковал свое шоу и его участников.

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек, с образованием, всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз, шизофрения!» — эмоционально высказался ведущий.